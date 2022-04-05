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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Милан» сделал всё для победы»

05 Апреля 2022 • 01:07 Комментировать
Милан
0:0
Болонья
окончен

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау считает, что его команде просто не улыбнулась удача в матче Серии А против «Болоньи».

Нулевая ничья не позволила лидирующему в таблице «Милану» сохранить трёхочковый отрыв от преследователей.

«Ничья – плохой результат, поскольку мы сделали всё необходимое, чтобы набрать три очка и сохранить отрыв в таблице. Теперь нам следует сосредоточиться на следующем матче.

Нам просто нужно было отправить мяч в сетку – то, чего не хватило сегодня. Мы продолжим работать, попытаемся проанализировать свои недостатки и попробуем стать лучше», – отметил 22-летний португалец после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Рафаэл Леау
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окончен Верона 1:0 Дженоа 1.88 3.40 4.60
окончен Милан 0:0 Болонья 1.33 5.00 10.50
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