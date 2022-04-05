Леау: «Милан» сделал всё для победы»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау считает, что его команде просто не улыбнулась удача в матче Серии А против «Болоньи».

Нулевая ничья не позволила лидирующему в таблице «Милану» сохранить трёхочковый отрыв от преследователей.

«Ничья – плохой результат, поскольку мы сделали всё необходимое, чтобы набрать три очка и сохранить отрыв в таблице. Теперь нам следует сосредоточиться на следующем матче.

Нам просто нужно было отправить мяч в сетку – то, чего не хватило сегодня. Мы продолжим работать, попытаемся проанализировать свои недостатки и попробуем стать лучше», – отметил 22-летний португалец после матча.