Пиоли: «Мы снова потеряли очки»

«Милан» снова потерял очки в матче не с самым сильным соперником, не сумев забить «Болонье». Наставник «Милана» Стефано Пиоли расстроен и предвидит неудачи для своей команды. - терять очки в таких матчах, по его словам, нельзя.

- Мы не нашли возможности сделать последний, решающий пас. Матчи против таких команд просты, если вы быстро забиваете. А если нет, то они становятся очень сложными. Будем надеяться, что следующий матч будет лучше. А в этом матче мы потеряли очки, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.