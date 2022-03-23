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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет подписать Янузая свободным агентом

23 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Милан
...
Болонья
04.04 21:45

Вингер «Реал Сосьедада» Аднан Янузай летом может перейти в «Милан» на правах свободного агента.

«Милан» близок к заключению контракта с другим свободным агентом – Дивоком Ориги, который решил покинуть «Ливерпуль» на бесплатной основе. По информации журналиста SportItalia Руди Галетти, «Милану» интересен ещё один потенциальный игрок без клуба – Аднан Янузай.

Контракт 27-летнего бельгийца с «Сосьедадом» истекает через три месяца и с высокой вероятностью не будет продлён.

Янузай известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и сборную Бельгии. В текущем сезоне он отметился 3 голами и 4 голевыми пасами в 36 матчах за «Сосьедад» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Реал Сосьедад Аднан Янузай
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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