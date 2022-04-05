Пиоли – о 0:0 с «Болоньей»: «Мы нанесли 33 удара, но нам чего-то не хватило»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход матча против «Болоньи», который завершился нулевой ничьей.

«Мы не смогли найти ту самую грань, ту деталь, тот удар или пас, который мог всё изменить. Нам удалось всё остальное, но не это.

Я полностью исключаю возможность того, что проблема заключалась в психологии. Команда выступила с нужным настроем и правильным менталитетом. Мы создали много моментов, но не реализовали их – это истинная картина, которая отражена в статистике.

У меня нет претензий к команде, кроме одной – нужно действовать острее и эффективнее в чужой штрафной площади», – заявил Пиоли в послематчевом интервью.

После ничейного исхода в поединке с «Болоньей» «россонери» лишь на один балл опережают идущий вторым «Наполи». Имеющий одну игру в запасе «Интер» отстаёт на четыре очка.