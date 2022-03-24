Через месяц «Милан» начнёт обсуждение нового контракта с Ибрагимовичем

Время идет, а Златан Ибрагимович и не думает вешать бутсы на гвоздь. Его ближайшая цель - чемпионат мира, на который Швеции еще только предстоит пробиваться. А для успешного выступления в Катаре Ибрагимовичу нужно играть, и он намерен продлить соглашение с «Миланом». Руководство клуба не против, и переговоры об этом начнутся в конце апреля, пояснил итальянский репортер Николо Скира.

По предварительной информации, Ибрагимовичу предложат контракт сроком на 2,5 миллиона евро за сезон, но будет и возможность заработать также некоторые бонусы. В текущем сезоне на его счету уже десять баллов по системе гол плюс пас - восемь мячей и две результативные передачи.