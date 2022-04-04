«Милану» интересен нападающий «Порту»

Итальянский «Милан» заинтересован в услугах нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Руководство «россонери» уже запрашивало у португальского клуба информацию о потенциальной сделке. По сведениям издания Record, «Порту» требует за иранского футболиста 20 млн евро. «Милан» считает цену завышенной.

29-летний Мехди Тареми связан с «Порту» контрактом, рассчитанным до лета 2024 года. В текущем сезоне форвард записал на свой счёт 18 забитых мячей и 16 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иранца в 17 млн евро.