Кака: «Надеюсь, «Милан» выиграет Скудетто»

Бывший полузащитник «Милана» Кака поделился ожиданиями от чемпионской гонки Серии А. Также бразилец отправил послание совему бывшему партнёру Паоло Мальдини, который ныне является спортивным директором «россонери».

«Какое послание я хотел бы отправить Мальдини? Удачи в оставшейся части сезона. Как настоящий миланиста, я надеюсь, что «Милан» выиграет чемпионский титул. Сейчас итальянский футбол находится на хорошем уровне. Конечно, я не могу назвать главную проблему, но всегда можно что-то улучшить», – цитирует легендарного бразильца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Наполи» и «Интер» на 3 очка.