Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» кроме Ориги планирует купить ещё одного игрока в атаку

31 Марта 2022 • 14:59 Комментировать
Милан
...
Болонья
1.40 4.70 8.50
04.04 21:45
Итальянский «Милан» в летнее межсезонье планирует значительно обновить атакующую линию. По сообщению ряда источников, «россонери» уже согласовали с Дивоком Ориги летний переход на правах свободного агента, но при этом клуб планирует купить ещё одного футболиста в переднюю линию.
 
Ещё одним вариантом «Милана» на позицию нападающего является нападающий «Торино» Андреа Белотти, который уже сообщил руководству своего клуба, что не станет продлевать контракт, истекающий по окончанию сезона.
 
Игрок «Сассуоло» Джакомо Распадори также рассматривается «Миланом» в качестве потенциального усиления, но при этом отмечается, что в борьбе за футболиста «россонери» могут столкнуться с конкуренцией от «Лацио» и «Ромы».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги Джакомо Распадори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
14:59 · Италия. Серия А
«Милан» кроме Ориги планирует купить ещё одного игрока в атаку
14:12 · Италия. Серия А
Аллегри: «Дважды отказал «Реалу» и горжусь, что шестой год тренирую «Ювентус»
13:49 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»
13:15 · Германия. Бундеслига
Хауге не вернется в «Милан» и останется в Бундеслиге
12:52 · Италия. Серия А
«Милан» связался с агентом Бэйла
12:36 · Италия. Серия А
Щесны: «Польша не играет в великий футбол, но всегда собрана»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался Романьоли
11:29 · Италия. Серия А
Пьянич: «Не мог работать с Куманом и скучаю по Италии»
10:09 · Италия. Серия А
«Рома» и «Лацио» интересуются Буриго
09:47 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» согласовал условия контракта с Кварацхелией 1
09:33 · Италия. Серия А
Де Шильо останется в Турине
08:58 · Италия. Серия А
Форвард «Ромы» признан лучшим игроком Серии А в марте
08:43 · Италия. Серия А
«Фиорентина» рассчитывает сбить цену на Пёнтека
08:39 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: Кокорину просто нравится жить в Италии
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подумывает о возврате Абрахама 1
Все новости
Рекомендуем