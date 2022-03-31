«Милан» кроме Ориги планирует купить ещё одного игрока в атаку

Итальянский «Милан» в летнее межсезонье планирует значительно обновить атакующую линию. По сообщению ряда источников, «россонери» уже согласовали с Дивоком Ориги летний переход на правах свободного агента, но при этом клуб планирует купить ещё одного футболиста в переднюю линию.

Ещё одним вариантом «Милана» на позицию нападающего является нападающий «Торино» Андреа Белотти, который уже сообщил руководству своего клуба, что не станет продлевать контракт, истекающий по окончанию сезона.

Игрок «Сассуоло» Джакомо Распадори также рассматривается «Миланом» в качестве потенциального усиления, но при этом отмечается, что в борьбе за футболиста «россонери» могут столкнуться с конкуренцией от «Лацио» и «Ромы».