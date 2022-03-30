Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на защитника «Болоньи»

30 Марта 2022 • 18:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1.50 4.20 6.70
03.04 18:30
19-летний защитник «Болоньи» Аарон Хики вошёл в сферу интересов английского «Ньюкасла». Шотландский футболист впечатлил руководство «сорок» своими выступлениями в Серии А, в ходе которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.
 
Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Ньюкасл» является одним из главных претендентов на трансфер защитника, чью потенциальную стоимость «Болонья» оценивает в сумму около 25 миллионов евро. При этом отмечается, что другие клубы также пристально следят за ситуацией.
 
Хики в этом сезоне провёл больше всего минут на поле среди всех тинейджеров европейских топ-5 чемпионатов.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ньюкасл Аарон Хики
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
19:31 · Англия. Премьер-лига
Канте проигнорировал приглашение «ПСЖ»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Аспас рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в «Ливерпуле»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Болоньи»
18:07 · Англия. Премьер-лига
Ласселлс: «Ньюкасл» больше не борется за выживание. У нас есть менталитет победителей»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Заха получил травму и рискует пропустить полуфинал Кубка Англии с «Челси»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Реала» Родриго летом
16:42 · Англия. Премьер-лига
Вацке: «Мы не сможем удержать Холанна, если придёт «Манчестер Сити»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может быть включен в сделку по переходу Кейна в «Манчестер Юнайтед»
16:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов выложить за Нуньеса около 70 миллионов евро
15:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»
15:28 · Англия. Премьер-лига
Энрике дал понять, что останется в сборной Испании
15:16 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем: Рад, что стал лучшим игроком матча, но огорчен, что не смог забить
15:09 · Англия. Премьер-лига
Фирмино о Клоппе: «Его приход полностью изменил «Ливерпуль»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: Каждый должен постоянно доказывать свое место в составе
14:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» купил Антони
Все новости
Рекомендуем