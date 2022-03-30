«Ньюкасл» нацелился на защитника «Болоньи»

19-летний защитник «Болоньи» Аарон Хики вошёл в сферу интересов английского «Ньюкасла». Шотландский футболист впечатлил руководство «сорок» своими выступлениями в Серии А, в ходе которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Ньюкасл» является одним из главных претендентов на трансфер защитника, чью потенциальную стоимость «Болонья» оценивает в сумму около 25 миллионов евро. При этом отмечается, что другие клубы также пристально следят за ситуацией.

Хики в этом сезоне провёл больше всего минут на поле среди всех тинейджеров европейских топ-5 чемпионатов.