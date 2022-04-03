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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли высказался о лидерстве «Милана» в Серии А

03 Апреля 2022 • 14:25 Комментировать
Милан
...
Болонья
1.35 4.80 9.00
04.04 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о лидерстве его команды в чемпионате Италии.

 «Я убежден, что самый значимый момент моей карьеры еще впереди. Я работаю над тем, чтобы он наступил как можно скорее», — цитирует тренера Football Italia.

В матче 31-его тура «Милан» на своем поле примет «Болонью». Матч пройдет 4 апреля на «Сан Сиро», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Команда Пиоли после 30 туров лидирует в турнирной таблице Серии А с 66 очками. Ближайший преследователь «Наполи» имеет в своем активе 63 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Стефано Пиоли
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03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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