Пиоли высказался о лидерстве «Милана» в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о лидерстве его команды в чемпионате Италии.

«Я убежден, что самый значимый момент моей карьеры еще впереди. Я работаю над тем, чтобы он наступил как можно скорее», — цитирует тренера Football Italia.

В матче 31-его тура «Милан» на своем поле примет «Болонью». Матч пройдет 4 апреля на «Сан Сиро», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Команда Пиоли после 30 туров лидирует в турнирной таблице Серии А с 66 очками. Ближайший преследователь «Наполи» имеет в своем активе 63 очка.