Заместитель Михайловича: «Синиша гордится вами»

«Болонья» увезла очко из «Милана», сыграв вничью с лидером чемпионата, и Эмилио де Лео, вице-тренер «Болоньи», прокомментировал итоги встречи. Он передал игрокам наставления от Синиши михайловича, главного тренера команды.

- Мы не хотели быть жертвой вечера. Наоборот, в первом тайме мы пытались доставить сопернику проблемы. Ребята достойно играли весь матч и выполнили главную задачу. Мы не ошиблись, мы не пропустили - это было главной задачей. Синиша передал, что очень гордится работой команды. Он очень мотивирует нас, - заявил де Лео, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.