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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю наслаждается выступлениями в одной команде с Ибрагимовичем и Жиру

25 Марта 2022 • 08:44 Комментировать
Милан
...
Болонья
04.04 21:45

«Милан» - это молодая команда, однако в бой ее ведут два настоящих ветерана футбола - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Пьер Калюлю, 21-летний защитник «Милана», признался - он извлекает огромную пользу от сотрудничества с такими маститыми игроками.

- Пиоли учит быть внимательным со всеми мелочами, и результаты видны. Я не тот игрок, которого надо уговаривать. В начале мне было непросто, но я прогрессирую, мне нравится город, и это помогает быстрее адаптироваться. Играть в защите «Милана» означает каждый день на тренировках работать против таких игроков, как Златан и Оливье. Они - победители по своей натуре, они всегда хотят побеждать, - цитирует Калюлю La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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