Калюлю наслаждается выступлениями в одной команде с Ибрагимовичем и Жиру

«Милан» - это молодая команда, однако в бой ее ведут два настоящих ветерана футбола - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Пьер Калюлю, 21-летний защитник «Милана», признался - он извлекает огромную пользу от сотрудничества с такими маститыми игроками.

- Пиоли учит быть внимательным со всеми мелочами, и результаты видны. Я не тот игрок, которого надо уговаривать. В начале мне было непросто, но я прогрессирую, мне нравится город, и это помогает быстрее адаптироваться. Играть в защите «Милана» означает каждый день на тренировках работать против таких игроков, как Златан и Оливье. Они - победители по своей натуре, они всегда хотят побеждать, - цитирует Калюлю La Gazzetta Dello Sport.