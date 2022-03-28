Пиоли – лучший тренер Серии А в марте

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был признан лучшим тренером марта в чемпионате Италии. Наставник лично получит эту награду прямо перед домашней игрой его команды против «Болоньи», которая стартует 4 апреля.

«В марте «Милан» Стефано Пиоли одержал три победы из трёх и стал единоличным лидером чемпионата Италии. Вдобавок, в одном из принципиальных матчей был обыгран «Наполи», – подытожил один из руководителей Серии А Луиджи де Сьерво.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в Серии А, опережая в турнирной таблице «Интер» и «Наполи». До конца чемпионата осталось сыграть 8 матчей. Выигранный Скудетто может стать для «Милана» первым с 2011 года.