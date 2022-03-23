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Чемпионат Италии. Серия А

«Брюгге» потребует за Ланга не менее 30 млн евро, игроком интересуются «Милан» и «Арсенал»

23 Марта 2022 • 23:39 Комментировать
Милан
...
Болонья
04.04 21:45

Вингер сборной Нидерландов и бельгийского «Брюгге» Ноа Ланг оценивается своим клубом в 30 млн евро.

22-летний футболист попал в список желаний клубов ведущих европейских лиг благодаря уверенной игре за «Брюгге». Летом его пытался подписать «Арсенал» из Лондона, однако сделка не состоялась. Ещё один известный претендент на Ланга – итальянский «Милан».

По информации Het Laatste Nieuws, голландец с высокой вероятностью покинет «Брюгге» летом. Бельгийский клуб надеется выручить с продажи своей звезды не менее 30 млн евро.

Ноа Ланг забил 8 голов в 40 поединках за «Брюгге» во всех соревнованиях в сезоне 2021/22. На его счету также 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Арсенал Лондон Ноа Ланг
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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