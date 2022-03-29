«Милан» хочет избавиться от Кальдара на постоянной основе

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды за «Венецию», может покинуть «Сан Сиро» на постоянной основе уже ближайшим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что у «Венеции» есть действующее право выкупа, которое позволяет приобрести футболиста за 4 миллиона евро. Тем не менее, пока неизвестно, собирается ли клуб им воспользоваться.

Напомним, что Кальдара перешёл в «Милан» летом 2018 года из туринского «Ювентуса». С момента переезда на «Сан Сиро», футболист дважды уходил в аренду: сперва в «Аталанту», а затем в «Венецию», за которую выступает и по сей день.