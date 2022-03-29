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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет избавиться от Кальдара на постоянной основе

29 Марта 2022 • 19:51 Комментировать
Специя
...
Венеция
2.12 3.30 3.55
02.04 16:00
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды за «Венецию», может покинуть «Сан Сиро» на постоянной основе уже ближайшим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
 
Отмечается, что у «Венеции» есть действующее право выкупа, которое позволяет приобрести футболиста за 4 миллиона евро. Тем не менее, пока неизвестно, собирается ли клуб им воспользоваться.
 
Напомним, что Кальдара перешёл в «Милан» летом 2018 года из туринского «Ювентуса». С момента переезда на «Сан Сиро», футболист дважды уходил в аренду: сперва в «Аталанту», а затем в «Венецию», за которую выступает и по сей день.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Венеция Маттиа Кальдара
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