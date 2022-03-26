Браим Диас: «Ибрагимович всегда старается помочь»

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался о вкладе Ибрагимовича в командную атмосферу.

«Златан – настоящий лидер. Он всегда старается помочь, поделиться ценным советом. Помимо прочего, Ибра следит за тем, чтобы каждый проявлял свои лучшие качества, он очень человечен. Как и Симон Кьер, он постоянно ведёт команду за собой. Весь «Милан» – как одна семья. У нас прекрасная команда», – цитирует испанского хавбека Tuttomercatoweb.

Браим Диас арендован «Миланом» у мадридского «Реала» до лета 2023 года с правом выкупа. В текущем сезоне 22-летний футболист отметился 4 голами и 4 результативными передачами в 33 матчах за «россонери» во всех турнирах.