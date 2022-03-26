Ибрагимович назвал своего кумира

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обозначил фамилию своего кумира в детстве - игрока, которому он стремился подражать. Это герой второй половины 90-х - бразильский форвард Роналдо, выступавший за такие клубы, как «Барселона», «Реал», «Интер» и «Милан».

- Роналду для меня - лучший в истории футбола. Я стремился подражать ему. Да и не только я... Вокруг меня многие тоже пытались подражать ему, он делал то, что никто не мог. Для меня было сильным потрясением затем вдруг оказаться на поле и играть против него, - вспоминает Ибрагимович, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.