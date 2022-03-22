Ориги и «Милан» договорились

Мы уже сообщали о растущем интересе «Милана» к Дивоку Ориги, лидер итальянского чемпионата предложил бельгийскому футболисту четырехлетний контракт. Летом выступающий пока что за «Ливерпуль» Дивок станет свободным агентом, и это импонирует «Милану», который готов предложить 26-летнему футболисту 3,5 миллиона евро ежегодно.

И, несмотря на предложения от клубов английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги, Ориги согласился на предложение «Милана» и следующий сезон начнет уже в футболке этого клуба. Об этом в своей социальной сети сообщает итальянский репортер Николо Скира.