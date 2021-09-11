Недвед анонсировал скорое продление контракта с Дибалой

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пообщался с прессой после поражения туринцев в игре третьего тура Серии А против «Наполи» (1:2).

«Сложный матч. Мы не хотим отходить от своих игровых принципов. Это только третий тур. У нас не просто молодая команда, она – новая. У данного состава большие перспективы.

В настоящий момент мы обсуждаем вероятное продление контракта с Пауло Дибалой. Убеждены, что подписание случится в ближайшие дни», - цитирует Павела Недведа DAZN.

Ранее мнением относительно фиаско в Неаполе поделился алленаторе «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.