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Недвед анонсировал скорое продление контракта с Дибалой

11 Сентября 2021 • 21:56 Комментировать
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пообщался с прессой после поражения туринцев в игре третьего тура Серии А против «Наполи» (1:2).

«Сложный матч. Мы не хотим отходить от своих игровых принципов. Это только третий тур. У нас не просто молодая команда, она – новая. У данного состава большие перспективы.

В настоящий момент мы обсуждаем вероятное продление контракта с Пауло Дибалой. Убеждены, что подписание случится в ближайшие дни», - цитирует Павела Недведа DAZN.

Ранее мнением относительно фиаско в Неаполе поделился алленаторе «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Павел Недвед Пауло Дибала
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