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Гуллит: «Де Лихт сильно прибавляет рядом с Кьеллини и Бонуччи»

07 Сентября 2021 • 18:21 Комментировать
Наполи
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Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

Рууд Гуллит дал оценку тому, как складывается карьера у его соотечественника Маттайса де Лихта в «Ювентусе».

По мнению бывшего нападающего «Милана» и «Сампдории», выступления в Турине бок о бок с чемпионами Европы являются хорошей школой для 22-летнего стоппера.

«Бонуччи и Кьеллини сейчас лучшие защитники. Де Лихт – молодой футболист, и он придерживается другой концепции игры в обороне. Маттайс сильно прибавляет рядом с опытными партнёрами.

Дела у него идут хорошо, но в некоторых эпизодах он слишком сильно полагается на свои инстинкты. Важно сохранять хладнокровие, не терять самообладание. Ему есть чему поучиться у Бонуччи и Кьеллини», - приводит слова Рууда Гуллита Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини Рууд Гуллит Маттайс де Лихт
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