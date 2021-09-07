Гуллит: «Де Лихт сильно прибавляет рядом с Кьеллини и Бонуччи»

Рууд Гуллит дал оценку тому, как складывается карьера у его соотечественника Маттайса де Лихта в «Ювентусе».

По мнению бывшего нападающего «Милана» и «Сампдории», выступления в Турине бок о бок с чемпионами Европы являются хорошей школой для 22-летнего стоппера.

«Бонуччи и Кьеллини сейчас лучшие защитники. Де Лихт – молодой футболист, и он придерживается другой концепции игры в обороне. Маттайс сильно прибавляет рядом с опытными партнёрами.

Дела у него идут хорошо, но в некоторых эпизодах он слишком сильно полагается на свои инстинкты. Важно сохранять хладнокровие, не терять самообладание. Ему есть чему поучиться у Бонуччи и Кьеллини», - приводит слова Рууда Гуллита Football Italia.