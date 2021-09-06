Щесны – о критике в свою сторону: «Я всегда умел игнорировать плохие слова»

В последние несколько недель голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны подвергся массовой критике со стороны болельщиков на неудачную игру в матче против «Удинезе», где две его ошибки стоили команде победы.

Впрочем, сам Щесны заявил, что не принимает это близко к сердцу. Он считает, что неудачные периоды бывают в карьере каждого футболиста, а обращать внимание на слова недоброжелателей является не самой лучшей идеей. «Одно из моих самых сильных качеств – игнорировать плохие высказывания в свой адрес, у меня всегда это получалось. Я отдаю предпочтение с высоко поднятой головой готовиться к следующим поединкам», - цитирует поляка Tuttosport.

Напомним, что прошедшим летом Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, на кого записали автогол в матчах финальной стадии турнира.