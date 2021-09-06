Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Серия А

Щесны – о критике в свою сторону: «Я всегда умел игнорировать плохие слова»

06 Сентября 2021 • 23:54 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

В последние несколько недель голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны подвергся массовой критике со стороны болельщиков на неудачную игру в матче против «Удинезе», где две его ошибки стоили команде победы.

Впрочем, сам Щесны заявил, что не принимает это близко к сердцу. Он считает, что неудачные периоды бывают в карьере каждого футболиста, а обращать внимание на слова недоброжелателей является не самой лучшей идеей. «Одно из моих самых сильных качеств – игнорировать плохие высказывания в свой адрес, у меня всегда это получалось. Я отдаю предпочтение с высоко поднятой головой готовиться к следующим поединкам», - цитирует поляка Tuttosport.

Напомним, что прошедшим летом Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, на кого записали автогол в матчах финальной стадии турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
00:17 · Италия. Серия А
Ибрагимович завершил восстановление после травмы
06 Сентября
23:54 · Италия. Серия А
Щесны – о критике в свою сторону: «Я всегда умел игнорировать плохие слова»
23:30 · Италия. Серия А
Кастильехо попал в заявку «Милана» на сезон
23:17 · Италия. Серия А
Кайседо: «Мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия» 1
23:14 · Италия. Серия А
Перкасси: «Нас ждёт интересный сезон»
22:52 · Германия. Бундеслига
Кьеллини назвал Аканджи своим преемником
21:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на Кесси 1
20:55 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может зимой перебраться в клуб АПЛ слухи
19:55 · Россия. Премьер-лига
Кастильехо не перейдёт в ЦСКА
19:26 · Италия. Серия А
​Рибери стал игроком «Салернитаны» официально
16:40 · Италия. Серия А
​В «Кальяри» ответили на слова Наингголана о предательстве 1
13:40 · Италия. Серия А
Буффон: «Роналду добился отличных результатов в «Ювентусе»
13:33 · Италия. Серия А
«Милан» планирует расстаться с Романьоли
12:50 · Италия. Серия А
Рибери определился с новым клубом
12:00 · Италия. Серия А
Неста: «Милан» является претендентом на чемпионство»
Все новости
Рекомендуем
 