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Кьеллини назвал Аканджи своим преемником

06 Сентября 2021 • 22:52 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.25 3.90 2.05
11.09 16:30

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини знает, кто должен будет заменить его после ухода на пенсию.

37-летний футболист «старой синьоры» недвусмысленно намекнул селекционерам клуба присмотреться к кандидатуре стоппера дортмундской «Боруссии»: «Я всегда восхищался Мануэлем Аканджи. Всё дело в том, что он до сих пор способен прогрессировать. По моему мнению, этот парень постепенно приближается к тому возрасту, когда футболисты нашего амплуа выходят на свой пик. Но ему ещё нужно сделать шаг вперёд.

Как только я выйду на пенсию, образуется вакантное место. Поэтому возможность усилить состав у «Ювентуса» будет», - цитирует Кьеллини Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Джорджо Кьеллини Мануэль Аканджи
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