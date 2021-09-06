Кьеллини назвал Аканджи своим преемником

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини знает, кто должен будет заменить его после ухода на пенсию.

37-летний футболист «старой синьоры» недвусмысленно намекнул селекционерам клуба присмотреться к кандидатуре стоппера дортмундской «Боруссии»: «Я всегда восхищался Мануэлем Аканджи. Всё дело в том, что он до сих пор способен прогрессировать. По моему мнению, этот парень постепенно приближается к тому возрасту, когда футболисты нашего амплуа выходят на свой пик. Но ему ещё нужно сделать шаг вперёд.

Как только я выйду на пенсию, образуется вакантное место. Поэтому возможность усилить состав у «Ювентуса» будет», - цитирует Кьеллини Goal.