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Серия А

«Наполи» приостановил продажу билетов на матч с «Ювентусом»

02 Сентября 2021 • 21:10 Комментировать (1)
Наполи
...
Ювентус
11.09 19:00

Грядущая игра между топ-клубами Серии А на стадионе имени Диего Марадоны пребывает под угрозой срыва.

Национальный центр мониторинга по спортивным играм запросил оценку события, что должно было состояться сразу после международной паузы. Орган оставляет за собой право принимать решения по матчам, относящимся к категории «подверженных риску».

Как передаёт CalcioNapoli24, в клубе отреагировали на эту новость: «Цены и зелёные пропуска здесь совершенно ни при чём. Центр мониторинга намерен принять конкретное решение по игре «Наполи» - «Ювентус». Мы не успели реализовать ни одного билета. Есть определённые нюансы по соблюдению общественного порядка».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи
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Комментарии (1)
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Beorn_n
02 Сентября 2021 в 21:30
Правильно срочно нужен перенос матча ибо половина команды все еще будет в сборных...
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