«Наполи» приостановил продажу билетов на матч с «Ювентусом»

Грядущая игра между топ-клубами Серии А на стадионе имени Диего Марадоны пребывает под угрозой срыва.

Национальный центр мониторинга по спортивным играм запросил оценку события, что должно было состояться сразу после международной паузы. Орган оставляет за собой право принимать решения по матчам, относящимся к категории «подверженных риску».

Как передаёт CalcioNapoli24, в клубе отреагировали на эту новость: «Цены и зелёные пропуска здесь совершенно ни при чём. Центр мониторинга намерен принять конкретное решение по игре «Наполи» - «Ювентус». Мы не успели реализовать ни одного билета. Есть определённые нюансы по соблюдению общественного порядка».