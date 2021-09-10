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Серия А

«Ювентус» подтвердил, что Кьеза не сыграет с «Наполи»

10 Сентября 2021 • 12:27 Комментировать
Наполи
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Ювентус
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11.09 19:00

Один из ведущих игроков туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза не сыграет в центральном матче третьего тура чемпионата Италии с «Наполи». Об этом сообщила пресс-служба «старой синьоры».

Вингер угодил в лазарет из-за повреждения бедра, полученного в лагере национальной сборной Италии. Медобследование не выявило у Федерико серьезной травмы, однако в клубе решили перестраховаться и не рисковать футболистом.

Матч состоится в Неаполе 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В новом сезоне Серии А Кьеза сыграл два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Федерико Кьеза
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