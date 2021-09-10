«Ювентус» подтвердил, что Кьеза не сыграет с «Наполи»

Один из ведущих игроков туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза не сыграет в центральном матче третьего тура чемпионата Италии с «Наполи». Об этом сообщила пресс-служба «старой синьоры».

Вингер угодил в лазарет из-за повреждения бедра, полученного в лагере национальной сборной Италии. Медобследование не выявило у Федерико серьезной травмы, однако в клубе решили перестраховаться и не рисковать футболистом.

Матч состоится в Неаполе 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В новом сезоне Серии А Кьеза сыграл два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.