Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени навряд ли надолго задержится в нынешней команде. Охоту за 21-летним игроком уже открыли ведущие европейские клубы.

Ранее сообщалось об интересе со стороны лондонского «Челси», который рассматривал вариант с приобретением француза следующим летом. Впрочем, перехватить футболиста уже зимой попытается «Ювентус», об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Даниэле Лонго. Более того, итальянцы пытались подписать Чуамени в последние дни трансферного окна, но попросту не успели оформить все детали сделки.

Также «Ювентус» в ближайшее трансферное окно снова попытается продать Уэстона Маккени и Аарона Рэмзи, чтобы освободить место под потенциального новичка команды. Сумма возможного перехода Чуамени может составить 30 миллионов евро, основываясь на данных Transfermarkt.