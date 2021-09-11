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Перспективный полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи

11 Сентября 2021 • 10:57 Комментировать
Наполи
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Ювентус
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Через 5 ч. 1 мин.

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени навряд ли надолго задержится в нынешней команде. Охоту за 21-летним игроком уже открыли ведущие европейские клубы.

Ранее сообщалось об интересе со стороны лондонского «Челси», который рассматривал вариант с приобретением француза следующим летом. Впрочем, перехватить футболиста уже зимой попытается «Ювентус», об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Даниэле Лонго. Более того, итальянцы пытались подписать Чуамени в последние дни трансферного окна, но попросту не успели оформить все детали сделки.

Также «Ювентус» в ближайшее трансферное окно снова попытается продать Уэстона Маккени и Аарона Рэмзи, чтобы освободить место под потенциального новичка команды. Сумма возможного перехода Чуамени может составить 30 миллионов евро, основываясь на данных Transfermarkt.

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Монако Ювентус Орельен Чуамени Трансферы футбола - зима
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