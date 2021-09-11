​Аллегри высказался после поражения от «Наполи»

В субботу «Ювентус» разочаровал своих болельщиков, проиграв «Наполи» со счётом 1:2. После игры комментарий дал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

«Надеюсь, мы начнём выступление в Лиге чемпионов лучше, чем сезон в Серии А. Сейчас мы платим высокую цену за каждую ошибку, но в футболе такие моменты случаются. Мы должны были быть острее и забивать второй гол при счёте 1:0. Но мы пропустили, а затем и этот гол на угловом… Были позитивные моменты, но делая такие ошибки, конечно, вы пропускаете в контратаках.

Впереди долгий сезон. У нас есть ещё много времени, чтобы наверстать упущенное», - сказал Аллегри DAZN.

После трёх туров Серии А «Ювентус» имеет только одно очков в активе.