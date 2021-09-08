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Серия А

Осимхену сократили срок дисквалификации – форвард сыграет с «Ювентусом»

08 Сентября 2021 • 09:49 Комментировать (1)
Наполи
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Ювентус
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11.09 19:00

В стартовом туре чемпионата Италии нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил прямую красную карточку за отмашку, из-за чего должен был пропустить два следующих поединка, включая игру с «Ювентусом».

Клуб сразу обжаловал это решение, попросив смягчить наказание игрока до одного пропущенного матча. Сегодня стало известно, что Федеральный апелляционный суд одобрил запрос неаполитанцев, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Как итог, Осимхен сможет помочь своей команде в противостоянии с «Ювентусом», а сама встреча состоится уже в субботу, 11 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Сентября 2021 в 10:28
Если бы произошло зеркально , такую бы вонь подняли все в Неаполе, начиная от президента и заканчивая местной журналисткой братией.
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