«Ювентус» снова встретится с представителями Дибалы, чтобы обсудить новый контракт

«Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, руководство клуба снова встретится с представителями игрока, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Ранее сообщалось, что Дибала хочет зарабатывать по новому контракту восемь миллионов евро в год и ещё четыре в качестве бонусов, что не устраивает «Ювентус». Тем не менее, в туринском клубе уверены, что сумеют договориться с аргентинцем.

Напомним, что Дибала стал игроком «Ювентуса» в 2015 году, перейдя из «Палермо» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Серии А, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.