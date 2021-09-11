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Спаллетти – о шансах победить «Ювентус»: «Мы в оптимальной ситуации»

11 Сентября 2021 • 14:29 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
2.40 3.40 2.95
Через 1 ч. 49 мин.

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями касательно предстоящей встречи с «Ювентусом» в рамках чемпионата Италии.

Главный тренер отметил, что подобные игры заряжают дополнительной мотивацией футболистов. Также Спаллетти прокомментировал шансы своих подопечных на победу, которая позволит «Наполи» оторваться от команды из Турина на восемь очков уже после трех сыгранных туров. «Мы в оптимальной ситуации, все составляющие играют нам на руку. Не люблю ничего прогнозировать, ведь в любом случае поражения заставляют расти, а победы иногда слишком расслабляют», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что за пару дней до противостояния Федерация футбола Италии одобрила апелляцию «Наполи» по поводу дисквалификации Виктора Осимхена – теперь форвард сможет сыграть с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Наполи
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