Де Лаурентис: «Мы должны были выиграть Скудетто»

Аурелио Де Лаурентис считает, что «Наполи» мог стать чемпионом Серии А, если бы не происки конкурентов.

В преддверии товарищеского матча с «Беневенто» президент «адзурри» пообщался с Ottochannel на тему перспектив клуба выиграть национальное первенство.

«Наполи» пережил в 2004 году настоящий ренессанс после банкротства. Мы выступали в Европе в течение 12 лет подряд, и я не уверен, что есть другой итальянский клуб, кому удалось нечто подобное.

Мы должны были выиграть Скудетто. Однако для этого мало быть просто сильным клубом. Важно также избегать любого рода инцидентов, а порой так происходит, что другие берут то, что принадлежит вам», - подчеркнул Аурелио Де Лаурентис.