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Серия А

Де Лаурентис: «Мы должны были выиграть Скудетто»

07 Сентября 2021 • 15:21 Комментировать (2)
Наполи
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Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

Аурелио Де Лаурентис считает, что «Наполи» мог стать чемпионом Серии А, если бы не происки конкурентов.

В преддверии товарищеского матча с «Беневенто» президент «адзурри» пообщался с Ottochannel на тему перспектив клуба выиграть национальное первенство.

«Наполи» пережил в 2004 году настоящий ренессанс после банкротства. Мы выступали в Европе в течение 12 лет подряд, и я не уверен, что есть другой итальянский клуб, кому удалось нечто подобное.

Мы должны были выиграть Скудетто. Однако для этого мало быть просто сильным клубом. Важно также избегать любого рода инцидентов, а порой так происходит, что другие берут то, что принадлежит вам», - подчеркнул Аурелио Де Лаурентис.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SavaJuve
07 Сентября 2021 в 16:05
Эх, Аурелио.....
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша.
SERGHAKU
07 Сентября 2021 в 15:36
"собака лаяла, на дядю фраера....."
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