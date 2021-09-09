​Кьеза вряд ли сыграет с «Наполи»

В ближайшую субботу, 11 сентября, «Ювентус» в рамках третьего тура чемпионата Италии будет гостить у «Наполи». Атакующий хавбек туринской команды Федерико Кьеза вряд ли выйдет на поле. Как сообщает Sky Sport Italia, новые тесты, проведённые в четверг, не выявили у футболиста повреждения двуглавой мышцы бедра. Тем не менее, Массимилиано Аллегри наверняка предпочтёт предоставить Кьезе отдых.

Напомним, что Федерико Кьеза получил повреждение в расположении национальной сборной Италии. В среду футболист оказался вне заявки на отборочный матч «скуадры адзурры» против Литвы (5:0).