Альбиоль ждёт победу «Наполи» в матче с «Ювентусом»

Рауль Альбиоль, бывший игрок «Наполи», поделился мыслями касаемо встречи неаполитанцев с «Ювентусом» в центральном матче третьего тура Серии А.

«Я надеюсь увидеть успех «Наполи». Видел команду Лучано Спаллетти в первых матчах, и мне понравилась их игра.

Но с другой стороны будет обновлённый «Ювентус». И я полагаю, туринцы пострадают сильнее из-за международной паузы.

Моё сердце осталось в Неаполе, поэтому я могу болеть исключительно за эту команду. Поддерживаю связь с Кулибали, Инсинье и Руисом», - приводит слова Рауля Альбиоля Football Italia.

Испанский центрбек выступал за «адзурри» с 2013 по 2019 год.