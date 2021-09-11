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Серия А

Альбиоль ждёт победу «Наполи» в матче с «Ювентусом»

11 Сентября 2021 • 17:14 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
2.40 3.40 2.95
Через 0 ч. 29 мин.

Рауль Альбиоль, бывший игрок «Наполи», поделился мыслями касаемо встречи неаполитанцев с «Ювентусом» в центральном матче третьего тура Серии А.

«Я надеюсь увидеть успех «Наполи». Видел команду Лучано Спаллетти в первых матчах, и мне понравилась их игра.

Но с другой стороны будет обновлённый «Ювентус». И я полагаю, туринцы пострадают сильнее из-за международной паузы.

Моё сердце осталось в Неаполе, поэтому я могу болеть исключительно за эту команду. Поддерживаю связь с Кулибали, Инсинье и Руисом», - приводит слова Рауля Альбиоля Football Italia.

Испанский центрбек выступал за «адзурри» с 2013 по 2019 год.

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Ювентус Рауль Альбиоль Наполи
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