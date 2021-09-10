Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 150 Комментарии
Серия А

Аллегри – об уходе Роналду: «Жизнь продолжается»

10 Сентября 2021 • 17:36 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
2.60 3.55 2.60
Через 23 ч. 48 мин.

Массимилиано Аллегри, вернувшийся на пост главного тренера «Ювентуса», прокомментировал случившееся летом расставание туринцев с Криштиану Роналду.

«Роналду больше не захотел играть за наш клуб, поэтому случился его камбэк в «Манчестер Юнайтед». Это всё равно был бы его последний сезон в «Ювентусе».

У Криштиану было три замечательных года в Турине. Мы хотим пожелать ему достичь больших успехов. Жизнь продолжается. Мне не нравится обсуждать теории. Следует быть практичным. В Турине титулы завоёвывала всегда команда, а не отдельные игроки», - приводит слова Массимилиано Аллегри Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09  16:00 Эмполи ... Венеция
11.09  19:00 Наполи ... Ювентус
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
19:03 · Италия. Серия А
Шевченко подождёт: «Милан» может предложить Пиоли новый контракт
17:36 · Италия. Серия А
Аллегри – об уходе Роналду: «Жизнь продолжается»
13:32 · Италия. Серия А
Ханданович: «Доннарумма может стать лучшим вратарём мира»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Милан» могут совершить обмен игроками
12:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» подтвердил, что Кьеза не сыграет с «Наполи»
12:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова встретится с представителями Дибалы, чтобы обсудить новый контракт
11:16 · Италия. Серия А
«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»
09:57 · Италия. Серия А
Барези: «Жиру сможет принести много пользы «Милану»
09:15 · Италия. Серия А
Моуринью описал Шомуродова одним словом
09:15 · Россия. Премьер-лига
«Милан» готов платить Азмуну больше, чем «Зенит» 1 слухи
08:57 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Брозовичем
09 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за лидера «Милана» слухи
21:31 · Италия. Серия А
Кокорин: «Хотел бы выиграть трофей вместе с «Фиорентиной» 1
20:48 · Англия. Премьер-лига
Берарди заинтересовал «Лестер» и «Милан» 1 слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Арустамян объяснил, почему переход Кастильехо в ЦСКА сорвался
Все новости
Рекомендуем