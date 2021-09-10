Аллегри – об уходе Роналду: «Жизнь продолжается»

Массимилиано Аллегри, вернувшийся на пост главного тренера «Ювентуса», прокомментировал случившееся летом расставание туринцев с Криштиану Роналду.

«Роналду больше не захотел играть за наш клуб, поэтому случился его камбэк в «Манчестер Юнайтед». Это всё равно был бы его последний сезон в «Ювентусе».

У Криштиану было три замечательных года в Турине. Мы хотим пожелать ему достичь больших успехов. Жизнь продолжается. Мне не нравится обсуждать теории. Следует быть практичным. В Турине титулы завоёвывала всегда команда, а не отдельные игроки», - приводит слова Массимилиано Аллегри Football Italia.