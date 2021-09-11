Де Лаурентис – о победе над «Ювентусом»: «Мы контролировали игру»

Президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису понравилось выступление его команды против «Ювентуса» в третьем туре Серии А (2:1).

«Хорошее для нас начало чемпионата. Мне стоит поблагодарить Спаллетти за то, что он сделал команду более сплочённой, дал ей интересный игровой стиль. Мы контролировали игру с первых её минут и до самого конца.

Сожалею о допущенной ошибке на старте. Вполне могли добиться сухой победы 2:0. Спасибо нашим фанатам – вы были бесподобны», - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

У неаполитанцев максимальные 9 очков после трёх проведенных игр в чемпионате Италии. «Ювентус» имеет в своём активе всего одно очко.