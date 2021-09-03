«Наполи» составит «Интеру» конкуренцию в борьбе за Онана

Вратарь «Аякса» Андре Онана, который сейчас отбывает дисквалификацию за использование запрещенных веществ, близок к переходу в чемпионат Италии, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Наполи» и «Интер».

Миланский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, однако неаполитанцы попытаются составить конкуренцию. Ожидается, что игрок перейдёт летом на правах свободного агента.

Напомним, что Онана является воспитанником «Барселоны». В структуре «Аякса» он находится с 2015 года. За это время он сыграл 204 матча в основной команде, в которых пропустил 180 голов.