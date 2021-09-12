​Спаллетти и Аллегри поругались

В субботу «Наполи» добился волевой победы над «Ювентусом» со счётом 2:1. После игры в пресс-центре главные тренеры команд поругались. Как сообщает Football Italia, Лучано Спаллетти не понравились слова Массимилиано Аллегри о том, что неаполитанцы добились результата исключительно за счёт ошибок туринцев.

На пресс-конференции Спаллетти сказал несколько слов по поводу Аллегри.

«Я пошёл поприветствовать его после игры, а он просто продолжал идти, игнорируя меня», - цитирует тренера «Наполи» Football Italia.

«Я всегда проигрывал «Ювентусу». Теперь я выиграл, и меня будут отчитывать за то, что я громко об этом говорю?» - добавил Спаллетти.