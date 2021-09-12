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​Спаллетти и Аллегри поругались

12 Сентября 2021 • 00:53 Комментировать
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

В субботу «Наполи» добился волевой победы над «Ювентусом» со счётом 2:1. После игры в пресс-центре главные тренеры команд поругались. Как сообщает Football Italia, Лучано Спаллетти не понравились слова Массимилиано Аллегри о том, что неаполитанцы добились результата исключительно за счёт ошибок туринцев.

На пресс-конференции Спаллетти сказал несколько слов по поводу Аллегри.

«Я пошёл поприветствовать его после игры, а он просто продолжал идти, игнорируя меня», - цитирует тренера «Наполи» Football Italia.

«Я всегда проигрывал «Ювентусу». Теперь я выиграл, и меня будут отчитывать за то, что я громко об этом говорю?» - добавил Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри Наполи
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