Вьери: «Ювентусу» стоило подписать Икарди»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что «Ювентусу» стоило подписать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди на место ушедшему Криштиану Роналду.

«Перед уходом Роналду я считал, что у «Ювентуса» самая сильная атака в Италии, но теперь это не так. Криштиану забивал 25-30 голов за сезон. Теперь забивать голы должен кто-то другой, и я не думаю, что Кин сможет забить столько же. «Ювентусу» стоило подписать Икарди, потому что он забил бы не меньше 20-ти голов за сезон. Им стоило приложить больше усилий, чтобы попытаться совершить этот трансфер», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что после двух стартовых туров в активе у «Ювентуса» всего одно очко.