«Ювентус» никак не может договориться с Пауло Дибалой о новом трудовом соглашении. Il Corriere dello Sport сообщает на своих страницах о том, что текущее предложение «старой синьоры» для Дибалы в плане зарплаты не превышает 9 миллионов евро за сезон с учётом бонусов. Аргентинский форвард же хочет зарабатывать на уровне Маттайса де Лихта. Оклад голландца равен 8 миллионам евро, но за счёт бонусных выплат он может увеличиваться до 12 миллионов.

Пауло Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. 27-летний нападающий в 256 матчах за «старую синьору» забил 101 гол и отдал 42 голевых паса.