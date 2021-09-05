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Серия А

​Дибала хочет зарплату на уровне де Лихта слухи

05 Сентября 2021 • 16:36 Комментировать (1)
Наполи
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Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

«Ювентус» никак не может договориться с Пауло Дибалой о новом трудовом соглашении. Il Corriere dello Sport сообщает на своих страницах о том, что текущее предложение «старой синьоры» для Дибалы в плане зарплаты не превышает 9 миллионов евро за сезон с учётом бонусов. Аргентинский форвард же хочет зарабатывать на уровне Маттайса де Лихта. Оклад голландца равен 8 миллионам евро, но за счёт бонусных выплат он может увеличиваться до 12 миллионов.

Пауло Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. 27-летний нападающий в 256 матчах за «старую синьору» забил 101 гол и отдал 42 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
SdetstvazaParmu
05 Сентября 2021 в 17:55
Вполне справедливое требование. Щяз руководство зажабит и будет искать замену по арендам.
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