Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 248 Комментарии
Серия А

​Кьеллини: Роналду в прошлом, теперь это команда Дибалы

11 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать (2)
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Наполи» высказался по поводу Криштиану Роналду, покинувшего клуб в конце лета.

«Когда у вас в составе есть футболист мирового класса, вы не можете не использовать команду, чтобы играть на него. Мы должны быть благодарны Криштиану за всё, что он сделал в «Ювентусе» за все эти годы, но мы идём дальше.

Теперь это будет команда Пауло Дибалы. В последние годы у него снизились показатели голов из-за присутствия Криштиану Роналду. Но Дибала является ключевым игроком этой команды, и это признают все», - высказался Кьеллини для DAZN.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
12 Сентября 2021 в 09:16
"В последние годы у него снизились показатели голов из-за присутствия Криштиану Роналду" - дичь дичайшая, стрелочник найден, некрасиво однако. Команда Дибалы, с которым всё никак не сподобятся подписать контракт. И все благоразумно помалкивают про дибилоидное руководство.
Devito792@gmail.com
11 Сентября 2021 в 23:46
Слабо верится, но хотелось бы ошибаться.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 2:2 Интер Милан
Идет 81 минута Торино 2:0 Салернитана 1.59 4.3 5.6
Идет 89 минута Кальяри 2:3 Дженоа 1.97 3.6 3.9
Идет 86 минута Специя 0:0 Удинезе 2.9 3.35 2.5
12.09  19:00 Милан ... Лацио 2.23 3.6 3.2
12.09  21:45 Рома ... Сассуоло 1.7 4.5 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
17:42 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «У нас есть сожаления, потому что этот матч мы должны были и могли бы выиграть»
17:01 · Италия. Серия А
Как «Интер» забил дважды в Генуе, но не победил - видео 2 видео
15:31 · Италия. Серия А
«Интер» потерял первые очки, не сумев одолеть «Сампдорию» 2
13:00 · Италия. Серия А
​«Сампдория» - «Интер» - 2:2 (завершён)
12:00 · Италия. Серия А
Кто станет чемпионом Италии в сезоне - 2021/2022 1
11:43 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «После завершения карьеры хочу исчезнуть»
11:25 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Французу выиграть чемпионат мира проще, чем шведу» 1
10:50 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Я был молод и глуп, когда воровал велосипеды» 1
09:26 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Аталанта» проиграла из-за определённых инцидентов»
02:39 · Италия. Серия А
Сампдория - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:36 · Италия. Серия А
Милан - Лацио: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:53 · Италия. Серия А
​Спаллетти и Аллегри поругались 3
00:42 · Италия. Серия А
​Директор «Аталанты»: «В судействе полный хаос»
11 Сентября
23:58 · Италия. Серия А
Кулибали прокомментировал празднование с фотокамерой в руках: «Захотел запечатлеть момент»
23:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» проиграла «Фиорентине» по пенальти, Миранчук и Кокорин на поле не пересеклись 1
Все новости
Рекомендуем