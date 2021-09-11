Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 264 Комментарии
Серия А

Кулибали прокомментировал празднование с фотокамерой в руках: «Захотел запечатлеть момент»

11 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Калиду Кулибали объяснил, что значило его оригинальное празднование с фототехникой в руках в поединке с «Ювентусом».

Сенегальский центрбек принёс «Наполи» третью кряду победу в Серии А, отличившись решающим голом в воротах «старой синьоры» (2:1).

«Увидел фанатов на трибунах и захотел запечатлеть момент. Это был поистине красивый кадр. Победа для наших болельщиков, мы за ними сильно скучали больше года. Рады вновь видеть людей на трибунах.

Пока рано делать дальновидные прогнозы. Нас не заботит ничто, кроме собственного прогресса. Будем стремиться выиграть каждый матч», - сказал Кулибали в общении с DAZN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 2:1 Ювентус
окончен Аталанта 1:2 Фиорентина
12.09  13:30 Сампдория ... Интер Милан 5 4.1 1.67
12.09  16:00 Торино ... Салернитана 1.59 4.3 5.6
12.09  16:00 Кальяри ... Дженоа 1.97 3.6 3.9
12.09  16:00 Специя ... Удинезе 2.9 3.35 2.5
12.09  19:00 Милан ... Лацио 2.23 3.6 3.2
12.09  21:45 Рома ... Сассуоло 1.7 4.5 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
00:42 · Италия. Серия А
​Директор «Аталанты»: «В судействе полный хаос»
11 Сентября
23:58 · Италия. Серия А
Кулибали прокомментировал празднование с фотокамерой в руках: «Захотел запечатлеть момент»
23:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» проиграла «Фиорентине» по пенальти, Миранчук и Кокорин на поле не пересеклись
23:42 · Италия. Серия А
​Кьеллини: Роналду в прошлом, теперь это команды Дибалы 1
22:27 · Италия. Серия А
​Гасперини взял телефон для просмотра повтора, когда в ворота «Аталанты» назначили пенальти
22:14 · Италия. Серия А
Третий провал «Ювентуса» в новом сезоне - видео видео
22:07 · Италия. Серия А
Де Лаурентис – о победе над «Ювентусом»: «Мы контролировали игру»
21:56 · Италия. Серия А
Недвед анонсировал скорое продление контракта с Дибалой
21:54 · Италия. Серия А
​Инсинье получил травму
21:45 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался после поражения от «Наполи» 1
21:15 · Италия. Серия А
​«Аталанта» - «Фиорентина» - 1:2 (завершён)
21:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова не убедил, проиграв «Наполи» из-за провалов в обороне 12
19:10 · Италия. Серия А
Тренер «Салернитаны»: «Рибери быстро наберёт форму»
18:35 · Италия. Серия А
Пеллегрини подпишет новый контракт с «Ромой»
18:30 · Италия. Серия А
​«Наполи» - «Ювентус» - 2:1 (завершён) 4
Все новости
Рекомендуем