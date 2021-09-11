Кулибали прокомментировал празднование с фотокамерой в руках: «Захотел запечатлеть момент»

Калиду Кулибали объяснил, что значило его оригинальное празднование с фототехникой в руках в поединке с «Ювентусом».

Сенегальский центрбек принёс «Наполи» третью кряду победу в Серии А, отличившись решающим голом в воротах «старой синьоры» (2:1).

«Увидел фанатов на трибунах и захотел запечатлеть момент. Это был поистине красивый кадр. Победа для наших болельщиков, мы за ними сильно скучали больше года. Рады вновь видеть людей на трибунах.

Пока рано делать дальновидные прогнозы. Нас не заботит ничто, кроме собственного прогресса. Будем стремиться выиграть каждый матч», - сказал Кулибали в общении с DAZN.