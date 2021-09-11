«Ювентус» снова не убедил, проиграв «Наполи» из-за провалов в обороне

«Ювентус» продолжает удивлять слабой игрой на старте нового сезона. Туринцы под руководством Массимилиано Аллегри пока не побеждают. Не стал исключением выездной матч третьего тура с «Наполи». Для «старой синьоры» все началось шикарно - Альваро Мората обокрал защитника на левом фланге и отправил мяч в сетку. Соперник захватил инициативу и во втором тайме реализовал два момента. Сначала Войцех Щесны выпустил мяч из рук после удара Лоренцо Инсинье, и Маттео Политано сравнял счет. Решающей стала ошибка Мойзе Кина, пробившего головой по своим воротам, и Калиду Кулибали у ленточки внес мяч в сетку - 2:1.
Протокол игры
|10' Мората Альваро (0:1)
|(1:1) Политано Маттео 57'
|(2:1) Кулибали Калиду 85'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу 90' ( Малку Кевин ( 90') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Фабиан Руис • Элмас Эльиф 31' 46' ( Уна Адам ( 46') • Политано Маттео 72' ( Лосано Ирвинг ( 72' ) • 88'Осимхен Виктор 90' ( Петанья Андреа ( 90') • Инсинье Лоренцо 73' ( Зелиньски Пётр ( 73')
Запасные: Davide Marfella • Ррахмани Амир • Идасяк Губерт • Жуан Жезус • Дзаноли Алессандро
Щесны Войцех • Де Шильо Маттиа • Бонуччи Леонардо • Кьеллини Джорджо • Пеллегрини Лука 58' ( Де Лихт Маттайс ( 58') • Маккенни Уэстон 72' ( Ремзи Аарон ( 72') • Локателли Мануэль • 45'Рабио Адриен • Бернардески Федерико • Мората Альваро 82' ( Кин Мойзе ( 82') • Кулушевски Деян
Запасные: Ругани Даниэле • Пинсольо Карло • Перин Маттиа • Де Винтер Кони
11 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
P.S. Честный достал уже... Днарь!