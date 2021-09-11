«Ювентус» снова не убедил, проиграв «Наполи» из-за провалов в обороне

«Ювентус» продолжает удивлять слабой игрой на старте нового сезона. Туринцы под руководством Массимилиано Аллегри пока не побеждают. Не стал исключением выездной матч третьего тура с «Наполи». Для «старой синьоры» все началось шикарно - Альваро Мората обокрал защитника на левом фланге и отправил мяч в сетку. Соперник захватил инициативу и во втором тайме реализовал два момента. Сначала Войцех Щесны выпустил мяч из рук после удара Лоренцо Инсинье, и Маттео Политано сравнял счет. Решающей стала ошибка Мойзе Кина, пробившего головой по своим воротам, и Калиду Кулибали у ленточки внес мяч в сетку - 2:1.