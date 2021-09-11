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Серия А

«Ювентус» снова не убедил, проиграв «Наполи» из-за провалов в обороне

11 Сентября 2021 • 21:00 Комментировать (10)
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» продолжает удивлять слабой игрой на старте нового сезона. Туринцы под руководством Массимилиано Аллегри пока не побеждают. Не стал исключением выездной матч третьего тура с «Наполи». Для «старой синьоры» все началось шикарно - Альваро Мората обокрал защитника на левом фланге и отправил мяч в сетку. Соперник захватил инициативу и во втором тайме реализовал два момента. Сначала Войцех Щесны выпустил мяч из рук после удара Лоренцо Инсинье, и Маттео Политано сравнял счет. Решающей стала ошибка Мойзе Кина, пробившего головой по своим воротам, и Калиду Кулибали у ленточки внес мяч в сетку - 2:1.

Протокол игры  
Наполи 2:1 Ювентус
    10' Мората Альваро (0:1)
(1:1) Политано Маттео 57'    
(2:1) Кулибали Калиду 85'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу   90' (Малку Кевин (   90') Замбо-Ангисса Андре-Франк Фабиан Руис Элмас Эльиф   31'   46' (Уна Адам (   46') Политано Маттео   72' (Лосано Ирвинг (   72'   88') Осимхен Виктор   90' (Петанья Андреа (   90') Инсинье Лоренцо   73' (Зелиньски Пётр (   73')
Запасные: Davide Marfella Ррахмани Амир Идасяк Губерт Жуан Жезус Дзаноли Алессандро
Щесны Войцех Де Шильо Маттиа Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Пеллегрини Лука   58' (Де Лихт Маттайс (   58') Маккенни Уэстон   72' (Ремзи Аарон (   72') Локателли Мануэль   45' Рабио Адриен Бернардески Федерико Мората Альваро   82' (Кин Мойзе (   82') Кулушевски Деян
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Перин Маттиа Де Винтер Кони
11 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Ювентус Наполи
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
11 Сентября 2021 в 21:27
Юве - рип? А говорили, что Рон во всем виноват) Но, видно, проблемы куда глубже.
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:20
А ......АБОСРАЛИСЬ...И ИНТЕР НЕ ПРИ ЧЁМ....
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:09
Идут два негра Кьеллини и Бонуччи... И Интер У интера Балотелли и Мунтари...
Sergo
11 Сентября 2021 в 21:08
Правильной дорогой идем, товарищи...) FJ!!!
P.S. Честный достал уже... Днарь!
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:11
Это всё Интер... С 2006 го года...всегда!
Sergo
11 Сентября 2021 в 22:11
Давно ли сами голову из ... песка высунули?) Ты, давай, это... Еще здесь на ветке раз 10 напиши, что Интер виноват, глядишь, сам в это поверишь.
Beorn_n
11 Сентября 2021 в 21:06
Верните Пирло. Тот по райней мере после 20 матчей с Берни понял что тот дно и перестал выпускать, я не выдержу еще 20 таких же матчей пока до Аллегри дойдет это. Щесны+Берни=слив матча. То чувство когда болельщики больше понимают что происходит чем руководство и тренер. Сейчас Юве это не команда. Соберитесь уже парни.Форца Юве.
FORZAYOU
11 Сентября 2021 в 21:06
Буффон даже бухой лучше бы стоял на калитке
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:05
Ведь это Интер во всём виноват?.....А кто же?
Sagittarius
11 Сентября 2021 в 21:00
Ну что ювентини, будем понемногу привыкать к тому, что Войцех - лучший игрок соперника. Счёт по игре и сегодняшний Юве представляет из себя весьма жалкое зрелище. Даже подарок от Маноласа не помог. Будем надеяться на лучшее.
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окончен Эмполи 1:2 Венеция
окончен Наполи 2:1 Ювентус
Идет 26 минута Аталанта 0:0 Фиорентина
12.09  13:30 Сампдория ... Интер Милан
12.09  16:00 Торино ... Салернитана
12.09  16:00 Кальяри ... Дженоа
12.09  16:00 Специя ... Удинезе
12.09  19:00 Милан ... Лацио
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