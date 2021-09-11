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Серия А

​Инсинье получил травму

11 Сентября 2021 • 21:54 Комментировать
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье рискует пропустить какое-то количество матчей команды. В игре против «Ювентуса» капитан неаполитанской команды был заменён примерно за двадцать минут до финального свистка. Инсинье держался за область правого бедра чуть выше колена. Пока непонятно, о каком именно повреждении идёт речь - в ближайшее время итальянец должен пройти обследование.

Отметим, что «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. Именно команда Лучано Спаллетти на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

Ближайший матч «Наполи» проведёт в четверг, 16 сентября. В первом туре Лиги Европы неаполитанцы сыграют в гостях у «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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