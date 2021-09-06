Буффон: «Роналду добился отличных результатов в «Ювентусе»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу перехода своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что фанатов это удивило (Уход Роналду, - ред.). За эти три года Криштиану добился отличных результатов и забил много голов. Меня этот переход не удивил. Думаю, что Роналду много думал об этом. У него репутация большого профессионала, который очень много думает о себе», - цитирует вратаря Football Italia.

Напомним, что Роналду стал игроком «Ювентуса» в 2018 году, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро. В составе туринского клуба он сыграл 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.