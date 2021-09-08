Убытки «Ювентуса» за финансовый год возрастут в два раза

Недавно главный акционер «Ювентуса» Андреа Аньелли опубликовал финансовый отчет клуба по итогам первой половины 2021 года. Специалисты выявили, что согласно обнародованным данным, убытки команды из Турина возрастут в два раза в сравнении с прошлым годом.

Calcio e Finanza утверждают, что финансовый период 2020/21 «Ювентус» закончит с минусовым показателем в 190 миллионов евро. Сезон же 2019/20 обошелся «Старой синьоре» в 89 миллионов.

Отмечается, что начиная с 2017 года убытки клуба систематически растут. Во многом это связано с пандемией коронавируса, но эксперты также полагают, что «Ювентус» начал вести слишком прямолинейную политику, из-за чего лишился части доходов.