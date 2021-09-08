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Серия А

Убытки «Ювентуса» за финансовый год возрастут в два раза

08 Сентября 2021 • 12:06 Комментировать (2)
Наполи
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Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

Недавно главный акционер «Ювентуса» Андреа Аньелли опубликовал финансовый отчет клуба по итогам первой половины 2021 года. Специалисты выявили, что согласно обнародованным данным, убытки команды из Турина возрастут в два раза в сравнении с прошлым годом.

Calcio e Finanza утверждают, что финансовый период 2020/21 «Ювентус» закончит с минусовым показателем в 190 миллионов евро. Сезон же 2019/20 обошелся «Старой синьоре» в 89 миллионов.

Отмечается, что начиная с 2017 года убытки клуба систематически растут. Во многом это связано с пандемией коронавируса, но эксперты также полагают, что «Ювентус» начал вести слишком прямолинейную политику, из-за чего лишился части доходов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
08 Сентября 2021 в 12:33
И продажи маек нарцисса не помогли... Но гелевому плевать на это... Скоро это ждет и МЮ... И ему опять плевать будет... В этом смысл жизни португальского эгоиста... Хе..
Sergo
08 Сентября 2021 в 13:39
В отличие от гелевого, Котолунь терпела от прибывания карлика много лет, своим непомерным аппетитом он окончательно загнал, давший ему спортивную жизнь клуб, на финансовое дно. Так, он еще подло и постоянно шантажировал клубное руководство, маленький мерзавец!!! А когда ему сказали, что больше халявы не будет, нашел другое корыто из которого будет радостно лакать, лишь бы ему башляли. Теперь он согласен быть любимой женой араба... Хо)
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