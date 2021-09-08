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Серия А

«Ювентус» потерял одного из ведущих игроков

08 Сентября 2021 • 13:21 Комментировать (2)
Наполи
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Ювентус
2.60 3.55 2.60
11.09 19:00

Туринский «Ювентус» лишился одного из ведущих футболистов в преддверии поединка третьего тура чемпионата Италии с «Наполи». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям журналистов, в предстоящем матче «старая синьора» не сможет рассчитывать на помощь атакующего полузащитника Федерико Кьезы. 23-летний вингер травмировался в лагере национальной сборной Италии.

«Наполи» примет «Ювентус» на своем поле в субботу, 11 сентября. Начало встречи запланировано в 19:00 мск.

Перед этой игрой неаполитанцы идут на пятом месте в турнирной таблице, а туринцы занимают 12 позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Sergo
08 Сентября 2021 в 13:41
Твою ж мать!!! Только этого для полного счастья не хватало!
Juve164
08 Сентября 2021 в 13:33
Охеренно же
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