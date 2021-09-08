«Ювентус» потерял одного из ведущих игроков

Туринский «Ювентус» лишился одного из ведущих футболистов в преддверии поединка третьего тура чемпионата Италии с «Наполи». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям журналистов, в предстоящем матче «старая синьора» не сможет рассчитывать на помощь атакующего полузащитника Федерико Кьезы. 23-летний вингер травмировался в лагере национальной сборной Италии.

«Наполи» примет «Ювентус» на своем поле в субботу, 11 сентября. Начало встречи запланировано в 19:00 мск.

Перед этой игрой неаполитанцы идут на пятом месте в турнирной таблице, а туринцы занимают 12 позицию.