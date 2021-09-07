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Голландия

Гравенберх близок к переходу в «Ювентус» слухи

07 Сентября 2021 • 15:41 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
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11.09 19:00

Хавбек «Аякса» Райан Гравенберх может в скором времени обзавестись постоянной работой в Турине.

У 19-летний голландский полузащитник может стать следующим новичком «старой синьоры», о чём сообщает Calciomercato. Предполагается, что туринцы попытаются заполучить футболиста центра поля в период зимней трансферной паузы.

О том, во сколько может обойтись «бьянконери» сделка по приглашению Раяна Гравенберха, пока никакой актуальной информации нет.

У воспитанника «Аякса» в текущем сезоне уже четыре проведённых поединка за амстердамцев, в которых ему удалось отличиться одним голом.

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Аякс Ювентус Райан Гравенберх трансферы футбола - зима 2022
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