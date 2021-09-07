Хавбек «Аякса» Райан Гравенберх может в скором времени обзавестись постоянной работой в Турине.

У 19-летний голландский полузащитник может стать следующим новичком «старой синьоры», о чём сообщает Calciomercato. Предполагается, что туринцы попытаются заполучить футболиста центра поля в период зимней трансферной паузы.

О том, во сколько может обойтись «бьянконери» сделка по приглашению Раяна Гравенберха, пока никакой актуальной информации нет.

У воспитанника «Аякса» в текущем сезоне уже четыре проведённых поединка за амстердамцев, в которых ему удалось отличиться одним голом.