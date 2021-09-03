«Ювентус» не может договориться с Дибалой о продлении контракта

«Ювентус» снова не смог договориться с нападающим команды Пауло Дибалой по поводу нового контракта, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, стороны провели очередные переговоры, которые не принесли желаемого результата.

Сообщается, что игрок требует контракт с зарплатой в десять миллионов евро, что не устраивает руководство «Ювентуса». В клубе надеются, что сумеют договориться с футболистом.

Напомним, что Дибала стал игроком «Ювентуса» в 2015 году, перейдя из «Палермо» за 40 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл два матча в Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.