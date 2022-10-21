Лам, Румменигге и Шустер введены в Зал славы немецкого футбола

Зал славы немецкого футбола пополнили три легендарных игрока этой страны. Как сообщает Kicker, подобной чести удостоились Филипп Лам, Карл-Хайнц Румменигге и Бернд Шустер.

Лам является легендой «Баварии», проведя за родной клуб 517 матчей, выиграв восемь «салатниц» Бундеслиги и одну Лигу чемпионов. В футболке национальной команды защитник поднял над головой в качестве капитана сборной Кубок мира в 2014 году.

Румменигге за мюнхенский клуб провёл 422 игры, по два раза взяв главный еврокубок и чемпионство. В составе национальной команды Германии фоврард выиграл Евро-1980 и дважды дошёл до финалов чемпионатов мира.

Шустер был современником Румменигге, также взяв золото континентального турнира в Италии. Однако его запомнили в статусе футболиста «Реала» и «Барселоны», где суммарно он провёл десять лет карьеры.