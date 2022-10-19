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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звёзды «Баварии» сыграют 25 октября с лучшими менеджерами и дальнобойщиками компании MAN

19 Октября 2022 • 23:21 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Немецкая компания MAN - известнейший производитель грузовиков, популярных и на дорогах России, уже давно сотрудничает с «Баварией». В частности, на матчи игроки клуба добираются именно на автобусах подобной марки, а не на всяких неопланах или мерседесах.

В рамках стартовавшего в 2008 году партнерства стороны проводят различные рекламные акции - в частности, матчи звезд «Баварии» со сборной из лучших клиентов и менеджеров компании MAN.

Правда, в предыдущие два года матч не проводился из-за «пандемии COVID-19», но сейчас футбольчик возобновляется, 25 октября бывшие звезды «Баварии» в лице Джованни Элбера, Роя Макаая, Пауло Сержио, Клаудио Писарро и других вновь наденут бутсы и вспомнят свою славную молодость. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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