Нагельсманн: «Мы периодически списываемся с Фликом и спрашиваем друг у друга мнение»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о своих отношениях с наставником сборной Германии Хансом-Дитером Фликом. Напомним, до того, как возглавить «бундестим», Флик работал тренером «Баварии» и оформил с клубом золотой требл в сезоне-2019/20.

«Мы довольно часто общаемся с Фликом. Мы периодически списываемся и спрашиваем друг у друга мнение насчёт разных вещей», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

На чемпионате мира в Катаре сборная Германии сыграет в одной группе с такими командами, как Испания, Коста-Рика и Япония.